عاجل.. صدمة قوية في برشلونة قبل كلاسيكو الأرض

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى فريق الكرة الأول بنادي برشلونة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت ضربة موجعة جديدة وذلك قبل اسبوعين من مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الأرض.

صدمة قوية في برشلونة قبل كلاسيكو الأرض

وقالت بعض التقارير الصحفية مؤخرًا أن لاعب الوسط الاسباني بيدري كان سيحصل على التصريح الطبي تمهيدًا للمشاركة في المباريات بنهاية فترة التوقف الدولي أي قبل أسبوع على موعد الكلاسيكو.

حيث تعرض اللاعب للإصابة في التدريبات يوم الرابع والعشرين من شهر أغسطس الماضي في العضلة المستقيمة في الفخذ الأيسر.

وأمضى اللاعب شهرين دون لعب وهو ما أفقده إيقاع المباريات لكنه من المُنتظر أن ينضم للتدريبات خلال الاسبوع الجاري لكن موعد عودته لن يكون كافيًا لتجهيزه لمواجهة بيلباو بينما ستكون دعوته لمباراة شاختار في دوري أبطال أوروبا، في محل شك.

وأوضحت الصحيفة أن بيدري لن يكون قادرًا على اللعب أساسيًا ضد الريال يوم 28 أكتوبر وقد يبدأ المباراة على مقاعد البدلاء.