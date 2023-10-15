سحب قرعة بطولة شتاء عيني بالرستاق

سحبت ببلدة عيني بولاية الرستاق قرعة بطولة (شتاء عيني) في نسختها الثامنة بحضور مندوبي الفرق المشاركة وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة وبحضور رئيس لجنة الحكام عبد السلام الهنائي، حيث ستشهد البطولة مشاركة فرق من ولايات سمائل وينقل والمصنعة بجانب فرق الولاية المنظمة الرستاق. وبعد مناقشة شروط اللائحة التنظيمية أسفرت نتائج القرعة على النحو التالي : ضمت المجموعة الأولى فرق ( الرمة والشرق والنجمة والمعيقل ) فيما ضمت المجموعة الثانية فرق (درع الجزيرة وكليش والأسود وأبطال الأسطورة) بينما المجموعة الثالثة جمعت فرق (الهلال وشباب عيني والسدرة والمحمار) أما المجموعة الرابعة ضنت فرق (المانشفت والغراق وسانتوس والزعيم) وفرق ( بلاك دايموند والنجاح والاتحاد والبعوض) جاءت في المجموعة الخامسة وصنفت المجموعة السادسة بالمجموعة الحدادية بعد ماضمت فرق (الراقي واتحاد SBR واحسان والسوبر) بينما أوقعت القرعة فرق (برج الردة والسلام ونجوم الأتحاد والأتحاد العميد) في المجموعة السابعة وجمعت المجموعة الثامنة والأخيرة فرق ( الفيصلي والجسور والفلوجة ونابولي). يذكر أن البطولة سوف تنطلق يوم الخميس 2 من شهر نوفمبر القادم.

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