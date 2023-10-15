الأربعاء .. بدء منافسات أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي

تسعون بحارا يشاركون فـي المنافسات تستعد عُمان للإبحار لإطلاق منافسات النسخة الثانية عشرة من فعالية أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي 2023 خلال الفترة من 18 وحتى 24 أكتوبر الجاري في منتجع بارسيلو بولاية المصنعة حيث من المتوقع أن تستقطب نسخة هذا العام من البطولة أكثر من تسعين بحّاراً برفقة مدربيهم من سلطنة عُمان، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، قطر، الهند، الكويت، العراق، الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركيا.

ستقام مجريات البطولة بالشراكة مع اللجنة العُمانية للرياضات البحرية ودعم من شركة النهضة للخدمات عبر ثلاث فئات من القوارب وهي؛ فئة قوارب الأوبتمست التي تعتبر القاعدة الأولى للبحّارة الناشئين للفئات العمرية من مواليد 2008 وما فوق، وفئة قوارب إلكا 4، إضافة إلى الفئات المفتوحة وتشمل كلا من فئة قوارب إلكا 6 وإلكا 7 وفئة قوارب «آر أس فنتشر» المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. كما ستشهد منافسات النسخة القادمة من أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي إقامة أربعة أيام من السباقات، تسبقها ثلاثة أيام من السباقات التدريبية والاستعدادية، مع حصص تدريبية في كل فئة من فئات القوارب حول كيفية التحكّم بالأشرعة.

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