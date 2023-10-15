المصنف البرازيلي هوجو بطلا لفردي الرجال واليابانية هاياتا تخطف لقب فردي السيدات

ختام بطولة عمان الدولية التنافسية لكرة الطاولة للمحترفين

اختتمت مساء أمس الأول منافسات بطولة عمان الدولية التنافسية لكرة الطاولة (رجال وسيدات محترفين) لعام 2023 والتي أقيمت خلال الفترة من تاريخ (8-14 أكتوبرالجاري) بالصالة الرئيسية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، حيث شهدت البطولة التي نظمها الاتحاد العُماني لكرة الطاولة بالتنسيق مع مؤسسة كرة الطاولة العالمية والاتحاد الدولي لكرة الطاولة مشاركة قرابة (150) لاعبا ولاعبة يمثلون 34 دولة من مختلف أقطار العالم، وهي: أستراليا وبلجيكا والبرازيل والكاميرون وكرواتيا والتشيك والدنمارك ومصر وبريطانيا واسبانيا وفرنسا والمانيا وهونج كونج والهند وايران وايطاليا واليابان وكوريا الجنوبية ونيجيريا وبولندا والبرتغال وبرتريكو وسنغافورة وسلوفينيا وصربيا وسلوفاكيا والسويد والصين تايبيه وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وويلز واليمن بالإضافة الى سلطنة عمان. وشهد اليوم الختامي للبطولة إقامة المباريات النهائية لفئات زوجي السيدات وزوجي الرجال وفردي السيدات وفردي الرجال وتم تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، ففي فئة فردي الرجال، توج اللاعب البرازيلي هوجو كالديريانو المصنف الخامس عالميا باللقب بعد تخطيه المثير لعقبة اللاعب الانجليزي ليام بيتشفورد (المصنف الـ33عالميا) والفوز عليه بنتيجة (4 – 3)، ليحقق لقب البطولة بعد مباراة تنافسية في كافة أشواطها، حيث جاءت نتائج الأشواط كالاتي:( 11-6، 11-1، 8-11، 0-11، 4-11، 12-10، 7-12)، حيث نجح اللاعب البرازيلي في تسجيل عودة قوية بعد تأخره في بداية المباراة بنتيجة شوطين دون رد ليعود ويتفوق في النهاية، وقام المهندس علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) بتتويج الفائزين بمنافسات فردي الرجال رفقة عبدالله بن محمد بامخالف رئيس الاتحاد العماني لكرة الطاولة.

وحصدت اللاعبة اليابانية المصنفة التاسعة عالميا هينا هاياتا لقب فئة فردي السيدات، بعد فوزها على اللاعبة ادريانا دياز من بورتريكو بنتيجة (4-0) بعد مباراة مثيرة، حيث انتهت نتائج الاشواط كالاتي:» 11-7، 11-5، 11-5، 11-6»، وقام المحامي يعرب بن عبدالله الصيعري شريك ومؤسس لمكتب يعرب الصيعري وسعود المعولي محامون ومستشارون قانونيون، بتسليم الميداليات للاعبات الفائزات بمنافسات فردي السيدات. وفي نهائي زوجي السيدات، استطاعت اللاعبتان انجي وينج وزهو تشينزهو من هونج كونج التتويج باللقب اثر فوزهما على الثنائي سيبيل التيكايا (تركيا) واندريا تودروفيك (صربيا) بنتيجة (3 – صفر)، حيث جاءت نتائج الأشواط:( 5-11، 6-11، 4-11)، ورعى حفل التتويج لفئة زوجي السيدات عبدالصمد بن تاج محمد البلوشي مدير العقود والمشتريات بالشركة العمانية للألياف البصرية. وفي منافسات فئة زوجي الرجال، تمكن الثنائي الالماني والمكون من المصنف التاسع عالميا ديمتري اوفتروف وباتريك فرنزسيكا الفوز على نظيرهما الثنائي السويدي والمكون من انتون كيلبيرج وكريستيان كارلسون من الفوز على بنتيجة (3 – 1) والتتويج باللقب بعد مباراة رائعة، حيث انتهت الأشواط بالنتائج الاتية:( 11-13، 4-11، 9-11) ، وسلّم جوائز فئة زوجي الرجال محمد بن عثمان البلوشي الرئيس التنفيذي للشؤون الادارية والموارد البشرية بشركة الأجراس للاتصالات. وتوج الثنائي المكون من تشين سزو يو ولين يون جو من الصين تايبيه بلقب فئة الزوجي المختلط بعد فوزهما اللافت على الثنائي الياباني والمكون من مياو هاريموتو وسورا ماتسوسشيما بنتيجة 3-1 (7-11، 18-16، 8-11، 4-11)، وقام سجاد محمد باقر نائب رئيس الاتحاد بتتويج الفائزين بهذه الفئة.