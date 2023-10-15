اتحاد اليد ينظم ثلاث دورات مركزية للمدربين والحكام المستجدين

فـي إطار تأهيل الكوادر الوطنية

ينظم الاتحاد العماني لكرة اليد ممثلا في لجنة المنتخبات الوطنية والمدربين دورة مركزية للمدربين المستجدين للصالات في محافظة مسقط خلال الفترة من 5 الى 8 نوفمبر المقبل حيث أرسل الاتحاد تعميما الى جميع الاندية بترشيح ممثليها وفق الشروط التالية أن يكون من ممارسي لعبة كرة اليد أو لدية معرفه فيها وان لا يتجاوز عمره أربعين عاما وان يتم ترشيحه من قبل النادي او الجهة الرسمية التابع لها ويمنح المشاركون شهادة مدرب مستجد لمن يتجاوز الاختبارات المطلوبة على ان تكون نسة الحضور للدارس ( 90% )حيث حدد يوم 26 من الشهر الجاري اخر موعد لتلقي طلبات المترشحين للدورة من قبل انديتهم .

ويقيم الاتحاد دورة مركزية مستجدة ثانية للمدربين في محافظة ظفار خلال الفترة من 19 الى 22 نوفمبر المقبل، حيث تكون الدورة مخصصة لاندية المحافظة وهي صلالة والاتحاد وظفار ومرباط والنصر وتم تحديد يوم 30 اكتوبر الجاري اخر موعد لتلقي طلبات المشاركة فيها .

كما تنظم لجنة الحكام بالاتحاد العماني لكرة اليد دورة حكام مستجدين مركزية في محافظة مسقط خلال الفترة من 12 الى 15 نوفمبر المقبل والتي تأتي ضمن خطة اللجنة لتأهيل عدد من الحكام المستجدين وفق الشروط التالية ان يكون المترشح عماني الجنسية وان يكون قد مارس لعبة كرة اليد أو من المهتمين بها والا يتجاوز عمرة (25 ) سنة وان يكون لديه شهادة الدبلوم العام على الاقل او ما يعادلها وان يكون لائق صحيا وان يتقن اللغة الانجليزية وحدد يوم 9 نوفمبر المقبل اخر موعد لتلقي طلبات المشاركة فيه.