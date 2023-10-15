النصر وظفار فـي ديربي منتظر لا يقبل القسمة على اثنين ونادي عمان يواجه الرستاق بهدفين مختلفين

فـي ختام مباريات الجولة الثامنة لدورينا

متابعة ـ صالح البارحي:

من مجمعي السلطان قابوس الرياضي ببوشر والسعادة بصلالة، يسدل الستار بدءا من الرابعة وخمس وخمسين دقيقة على منافسات الأسبوع الثامن لدوري عمانتل 2023/‏2024 ، على أن يتوقف قطار دورينا لمدة (11) يوما لإفساح المجال لانطلاق منافسات دور الـ 16 لمسابقة كأس جلالة السلطان المعظم، والتي ستقام على مدار ثلاث أيام (19 ، 20 ، 21)، وسيلعب النهضة 23 أكتوبر مباراته الثالثة في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي أمام الفتوة السوري على ساحة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وسيعود بعدها دورينا بتاريخ 27 أكتوبر عبر مباريات الأسبوع التاسع بإذن الله تعالى.

ديربي منتظر

على الرغم من الظروف التي يمر بها الفريقان في هذا الموسم حتى الآن، إلا أن ذلك ينتهي تماما عندما يلتقيان وجها لوجه في اي مناسبة كانت، حيث لقاؤهما يعتبر ديربي أزلي ينتظره الجميع في محافظة ظفار، وفي أمسية اليوم ها هما يلتقيان مجددا على ساحة مجمع السعادة، حيث لقاء القمة المنتظر لأبناء المحافظة والذي سيجمع بين النصر وظفار بدءا من السابعة والنصف مساء، الفريقان ليسا في أحسن حال هذا الموسم، فالنصر صاحب الضيافة يحتل المركز العاشر برصيد (6) نقاط ولم يحقق سوى فوز واحد وثلاث تعادلات وثلاث خسائر ويسجل نفسه كثاني أضعف خط هجوم بالدوري بتسجيله 3 أهداف فقط، فيما ظفار يحتل المركز الثامن برصيد (7) نقاط وهو ثاني أضعف خط دفاع بالدوري بعد أن تلقت شباكه (10) أهداف كاملة .

مركز الفريقين يجرهما إلى مراكز الهبوط للدوري الأدنى، وهذا أمر لم يعتده الوسط الرياضي على فريقين لهما الكثير من الانجازات خاصة ظفار الذي يتربع على زعامة الكرة العمانية رغم مرور عشرات السنين، ومن باب أولى فإن لمباراة اليوم اعتبارات كثيرة ونتائجها ستكون لها آثار وخيمة على الخاسر، فيما ستعيد الثقة بالنفس لدى الفائز، وباعتقادي بأن عنصر الجماهير هو الوحيد الذي سيمنح المشاهد مباراة مثيرة، فيما عدا ذلك فإن الأمر بأرضية الملعب لا يعدو كونه مباراة تحمل اسم ديربي فقط لكن بعيدة عن المستوى المأمول الذي كان عليه سابقا، علما بأن ظفار تفوق على النصر في كأس الاتحاد بثنائية نظيفة .

تكافؤ

بساحة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، يلتقي نادي عمان صاحب المركز الرابع بدورينا برصيد (13) نقطة مع نظيره الرستاق الذي يحتل المركز السابع برصيد (7) نقاط في مباراة متكافئة إلى حد ما رغم ابتعاد الرستاق عن مستواه المعهود في المواسم السابقة، نادي عمان صاحب الضيافة يقدم لنا هذا الموسم نسخة مميزة من الفريق الأحمر ويسير بخطى ثابتة وضعته في هذا المركز المتقدم رغم غياب الاسماء الرنانة في قائمته .

مباراة اليوم تمثل منعطفا للفريقين، فنادي عمان يود الوصول للنقطة (16) ويبقى في مزاحمة أصحاب الصدارة حتى مراحل قادمة وهو حق مشروع له، فيما نادي الرستاق ليس أمامه سوى محاولة الهروب من براثن الخطر والوصول للنقطة (10) خاصة إذا لعبت نتائج الفرق القريبة منه في صالحه، فمن ينتصر !!!