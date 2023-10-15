الفرس كوثر للخيالة السلطانية تفوز بالمركز الأول على مضمار تاربس الفرنسي

توّجت الفرس كوثر للخيالة السلطانية بالمركز الأول في منافسات الشوط الخامس، شوط كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة، والذي أقيم على مضمار تاربس الفرنسي لمسافة 1500 متر، بقيادة الفارس جاري سانشيز وإشراف المدرب شارل جوردان.

وحقق المركز الثاني الحصان ايشان دو بوزلس لمارسيل ميزي بقيادة الفارس سامي لي كولويوس وإشراف المدرب فيليب سوجرب، فيما حل في المركز الثالث الحصان جيرالد دي نيل لانس لكرستل كورتيد وفرانكس سشافتر بقيادة الفارس شانا تو بين وإشراف المدرب كرستيل كورتيد.

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