شـــــهاب بـن طـــــارق : نثمن التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم بإقامة مدينة رياضية

– المدينة الرياضية ستشكل نقلة نوعية ونموذجا حديثا للرياضة العمانية

– سلطنة عمـــان تسعى لاستضافة واستقطاب الأحداث الرياضية

– نقدر الدور الذي تقوم به وزارة الثقافة والرياضة والشباب ونطالب الجميع برفع مستوى الأداء الرياضي

ثمن صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد رئيس مجلس إدارة نادي السيب التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ نحو البدء في إجراءات إقامة مشروع مدينة رياضية متكاملة تستقطب استضافة البطولات والمسابقات على المستويين الإقليمي والعالمي .

وأكد صاحب السمو السيد شهاب بأن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على الاهتمام السامي الذي يوليه جلالته ـ أبقاه الله – برعاية الشباب وإعدادهم الإعداد السليم باعتبارهم أفضل استثمار للأجيال المتعاقبة وتصب هذه التوجيهات السامية نحو الاهتمام بتطوير قطاع الرياضة والشباب بسلطنة عمان .

السياحة الرياضية

وأشار سموه بأن هذا التوجيه السامي يأتي من منطلق أهمية توفير البنية التحتية للرياضة العمانية ودخولها في مضمار المنافسة على استقطاب الأحداث الرياضية القارية والعالمية وتحويل سلطنة عمان إلى محطه وبيئة ذات كفاءة عالية لجذب الفعاليات الرياضية التي تعتبر من الجوانب المساهمة في تنوع قطاع السياحة الرياضية وكذلك في تحقيق مصادر دخل اقتصادي .

وأضاف صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد رئيس مجلس إدارة نادي السيب بأن الشباب الرياضي بسلطنة عمان يستحق هذا الاهتمام السامي من لدن جلالة السلطان المعظم خاصة بعد الإنجازات المتتالية والقفزات التي شهدها قطاع الرياضة في السنوات الماضية .

وأكد صاحب السمو بأن سلطنة عمان تعمل لكي تكون إحدى الدول المتطورة والمتقدمة في القطاع الرياضي، لذلك ستكون المدينة الرياضية الجديدة أحد أهم المدن الرياضية والمتكاملة والنموذجية التي ستشكل نقلة على مستوى المدن الرياضية الحديثة. وأشاد صاحب السمو السيد شهاب بن طارق رئيس مجلس إدارة نادي السيب بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الثقافة والرياضة والشباب وعلى رأسها صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب لتوفير المناخ الرياضي المناسب للشباب العماني الذي أثبت جدارته في الاستحقاقات الخليجية والقارية .. مشيرا سموه إلى النقلة النوعية التي شهدتها وستشهدها سلطنة عمان من خلال وجود العديد من المجمعات الرياضية في جميع محافظات سلطنة عمان بالإضافة إلى انتشار المراكز الرياضية التي يستفيد منها الشباب العماني .

وقال صاحب السمو السيد رئيس مجلس إدارة نادي السيب بأن سلطنة عمان تنظر في المستقبل القريب لتكون إحدى المحطات العالمية لتنظيم العديد من الأحداث الرياضية العالمية والتي بلا شك تساهم في تطوير الأداء الرياضي وتهيئة الشباب لدخول غمار المنافسة بشكل أكبر.

دعـــوة

وفي ختام تصريحه دعا صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد رئيس مجلس إدارة نادي السيب اللجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية واللجان الرياضية والأندية للعمل بشكل جماعي ومتسارع لخلق البيئة المناسبة لتقديم أبطال رياضيين يشرفون سلطنة عمان ويرفعون علم السلطنة خفاقا في المحافل الدولية .