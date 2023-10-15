نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب إمام عاشور.. نجم بيراميدز مرفوض داخل القلعة الحمراء والأهلي يقترب من توقيع "الفيراري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تضع لجنة التعاقدات داخل النادي الأهلي في الفترة القادمة، العديد من الخيارات المتاحة لتدعيم صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، في ظل رغبة المدرب السويسري مارسيل كولر، في ضم بعض المواهب الجديدة.

وكان مركز صانع الألعاب والوسط، أحد أهم المراكز التي يخطط كولر لتدعيمها هذا الموسم، قبل التعاقد مع إمام عاشور هذا الصيف، قادما من صفوف فريق ميتلاند الدنماركي.

- الكارتي خارج الأهلي وعمر كمال يقترب

وعلمت مصادر دوت الخليج الرياضي، أن أصبح المغربي وليد الكارتي صانع ألعاب نادي بيراميدز، لم يعد ضمن اهتمامات الجهاز الفني بعد التعاقد مع إمام عاشور وتألقه بشدة في المباريات التي شارك بها.

وأشارت المصادر، أن اقترب عمر كمال عبد الواحد نجم نادي فيوتشر، من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد دخوله حسابات الإدارة الحمراء، وإبلاغ مسؤولو فريقه برحيله هذا الموسم.

وتفكر إدارة الأحمر هذا الموسم، في تدعيم خط الهجوم مجددا، عن طريق التعاقد مع أحد المهاجمين المحترفين الأفارقة تحت السن.