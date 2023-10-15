نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب هدافي مجموعات تصفيات يورو 2024؟.. وموقف الدون كريستيانو رونالدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر البلجيكى روميلو لوكاكو، مهاجم فريق روما الإيطالى، ترتيب هدافى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" والمقرر إقامتها فى ألمانيا.

ويأتى النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر السعودى، فى وصافة قائمة هدافى تصفيات يورو 2024.

ترتيب هدافي مجموعات تصفيات يورو 2024

1- روميلو لوكاكو، بلجيكا، 9 أهداف.

2- كريستيانو رونالدو، البرتغال، 7 أهداف.

3- إيرلينج هالاند، النرويج، 6 أهداف.

4- كيليان مبابي، فرنسا، 6 أهداف.

5- راسموس هويلوند، الدنمارك، 6 أهداف.

6- سكوت ماكتومناي، أسكتلندا، 5 أهداف.

7- هاري كين، إنجلترا، 5 أهداف.

8- يورجوس ماسوراس، اليونان، 5 أهداف.

9- زكي أمدوني، سويسرا، 5 أهداف.

يذكر أن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، قد انطلقت يوم الخميس 23 مارس 2023، على أن تستمر حتى السادس والعشرين من مارس لعام 2024، وتستضيف ألمانيا البطولة في شهر يونيو للعام القادم.