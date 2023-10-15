نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي.. المؤتمر الدولي للتأهيل والتعافي يناقش تغذية الرياضيين وكيفية استجابة اللاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد اليوم الثاني من المؤتمر الدولي للتأهيل والتعافي الذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مؤسسة سكاي لايف، عقد جلسات لذوي الهمم، وعرض العديد من الأبحاث العلمية الحديثة في المجالات الطبية لعلاج وتأهيل الرياضيين.

وتواجد في جلسات ذوي الهمم أطباء من وزارة التضامن الاجتماعي للتعرف على أحدث التقنيات في مجال الاحتياجات الخاصة، وكيفية التعامل والاستفادة من ذوي الهمم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية، ودمجهم في المجتمع المصري بالشكل السليم.

كما تم عقد جلسات تناولت تغذية الرياضيين، وتقييم تغذية الرياضي، ودور الجينات في تقييم الرياضي، من أجل معرفة مدى استجابة الرياضي وكيف يستجيب الجسم مع الأطعمة المختلفة، وكيف يتم تطوير الأمر.

كما تطرقت الجلسة للحديث عن التغذية للاعبات، ودور التغذية الرياضية في تقوية عضلات اللاعبات من أجل تحقيق أكثر إفادة ممكنة من اللاعبة، وكيفية تعامل اللاعبات في الرياضات المختلفة.

فيما شهدت الجلسة الثالثة الحديث عن مشاكل العمود الفقري وتشوهات العمود الفقري، وحاضر خلالها محمود محفوظ أستاذ الأشعة، كما تم التطرق للحديث عن دور العلاج الطبيعي في علاج تشوهات العمود الفقري.

وتناولت الجلسة الأخيرة من المؤتمر الدولي للتأهيل والتعافي العديد من الأبحاث العلمية الحديثة في المجالات الطبية مثل تشوهات العمود الفقري، وعلاج مشاكل الرقبة والركبة والقدم لدى الرياضيين.

كما تم عقد ورش عمل حيث كان أبرز الورش التي ألقتها الطبيبة كريستا بيرس رئيسة المعهد الأمريكي للقوام، وتناولت الحديث عن مشاكل العمود الفقري وربطه بالأعصاب، حيث تعد هذه المرة الأولى للحديث عن هذا المجال في مصر، وشهدت الورشة حضور أطباء وزارة الشباب والرياضة.

كما تم إقامة ورشة للحديث عن علاج الأطفال ذوي الهمم بمختلف الوسائل أبرزها الجبس العلاجي، وألقى الورشة الدكتور حكمت حنتوش، وشهدت الجلسة مشاركة العديد من أطباء وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة

وقال الدكتور رفيق رضوان اخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، أن المؤتمر شهد طرح أحدث التقنيات في مجالات العلاج الطبيعي، وإصابات الملاعب للأصحاء وذوي الهمم.

وأكمل أن النسخة الثانية من المؤتمر شهدت حضور كبير من الأطباء وطلاب جامعات العلاج الطبيعي للوقوف على آخر التحديثات في مجالات العلاج الطبيعي وآخر التقنيات الحديثة في هذا المجالا، ويعد ذلك الهدف المؤتمر الدولي للتأهيل والتعافي، من أجل تطوير ودعم وتأهيل الكوادر البشرية المصرية في هذا المجال.

وأكد الدكتور علاء عبد الرازق استشاري التغذية والعلاج الطبيعي، ومدير المؤتمر الدولي للتأهيل والتعافي، أن جلسات المؤتمر حرصت على تقديم أكثر إفادة ممكنة للمشاركين.

وتابع أن التغذية الرياضية لها دور مهم للغاية في حياة اللاعب والرياضي، وأنه يجب الاهتمام بها بالشكل السليم والصحيح لتحقيق أكثر استفادة ممكنة، لتجنب حدوث الإصابات وليتمكن الرياضي من تقديم أقوى مستوى ممكن.

وتسعى وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الإجتماعي خلال هذا المؤتمر إلى تبادل ونقل الخبرات العالمية في مجالات التأهيل الرياضي والعلاج الطبيعي، للاستفادة منها محليًا عن طريق ورش العمل التي ستقام على هامش المؤتمر الثاني للتأهيل والتعافي، والذي سيشهد مشاركة العديد من الخبراء العالميين في العديد من المجالات الطبية.

