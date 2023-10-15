نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة غزل المحلة لمواجهة المصرية للاتصالات في دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعلن خالد عيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة قائمة الفريق اللبني،ج أمام المصرية للاتصالات ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة دوري المحترفين.

قائمة غزل المحلة

وجاءت قائمة زعيم الفلاحين لمواجهة الاتصالات على النحو التالي:

عمرو شعبان

الحضري

علي عباسي

عمرو الجزار

محمد حجازي

عبده يحيى

احمد مجدي

محمد ابو الحمد

خالد الاخميمي

محمود غالي

محمود علاء



أسامة خليل

يوسف بيبو

عبدالرحمن بودي

رجب مارو

عبدالرحيم العموري

محمود مسعد

احمد طارق

شيكو محارب

عمرو مصطفى

تشارليز باسي

محمد جابر

ومن المقرر أن تنطلق مباراة غزل المحلة والمستضيف المصرية للاتصالات في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، بعد غد الثلاثاء على استاد السلام في رابع جولات دوري المحترفين.

وكان غزل المحلة قد حقق الفوز في المباراة الماضية على ابو قير للأسمدة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد زعيم الفلاحين ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.