نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عادل حكما لمباراة الإمارات ولبنان الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسندت قيادة مباراة المنتخب الإماراتي أمام نظيره اللبناني والتي تقام في السابع عشر من الشهر الحالي للحكم المصري محمد عادل.

ويعاون محمد عادل كلا من سامي هلهل مساعد أول، سمير جمال مساعد ثان وإبراهيم نور الدين حكم رابع.

التواجد المصري الثاني في المباريات الودية

ويتواجد طاقم التحكيم المصري للمرة الثانية في المباريات الودية خلال فترة التوقف الحالية.

فالحكم إبراهيم نور الدين قد تواجد في ودية المنتخب الإمارات أمام منتخب الكويت بمعاونة الثنائي المساعد.

ويقدم التحكيم المصري مشاركات خارجية جيدة بداية من الموسم الماضي.