نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي دوري نايل قبل مباريات الجولة الرابعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يوجد صراع مشتعل على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد مرور ثلاث جولات فقط من دوري نايل، ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الإيجيبشن ليج قبل انطلاق منافسات الأسبوع الرابع.

وتبدأ منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري يوم الجمعة المقبل 20 أكتوبر 2023، حيث يقابل سيراميكا كليوباترا نظيره الداخلية كما يقابل المصري نظيره طلائع الجيش.

ماهو ترتيب هدافي دوري نايل قبل مباريات الجولة الرابعة؟

ويأتي الثنائي مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري، وبيرسي تاو نجم النادي الأهلي في صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 4 أهداف، فيما يأتي في المركز الثاني أحمد بلحاج صانع ألعاب الجونة برصيد 3 أهداف.

مابولولو، الإتحاد السكندري: 4 أهداف.

بيرسي تاو، الأهلي: 4 أهداف.

أحمد بلحاج، الجونة: 3 أهداف.

عبد الرحمن سمانة، بلدية المحلة: هدفين.

مصطفى البدري، سموحة: هدفين.

فادي فريد، سموحة: هدفين.

يا انور، الإسماعيلي: هدفين.

ميدو جابر، المصري: هدفين.

عمر كمال عبد الواحد، مودرن فيوتشر: هدفين.

حسام أشرف، بلدية المحلة: هدفين.

مصطفى زيكو، زد: هدفين.

يسري وحيد، طلائع الجيش: هدف وحيد.

عبد الرحمن أسامة، طلائع الجيش: هدف وحيد.

حمدي النقاز، الإسماعيلي: هدف وحيد.

عبد الرحمن مجدي، الإسماعيلي: هدف وحيد.

مصطفى سعد ميسي، زد: هدف وحيد.

رضا سليم، الأهلي: هدف وحيد.

كريم فؤاد، الأهلي: هدف وحيد.

عبد العزيز السيد، الداخلية: هدف وحيد.

محمود رزق، مودرن فيوتشر: هدف وحيد.

أحمد عاطف، مودرن فيوتشر: هدف وحيد.

عبد الله السعيد، بيراميدز: هدف وحيد.

رمضان صبحي، بيراميدز: هدف وحيد.

نبيل عماد دونجا، الزمالك: هدف وحيد.

إبراهيما نداي، الزمالك: هدف وحيد.

يوسف أوباما، الزمالك: هدف وحيد.

محمود عبد الرازق شيكابالا، الزمالك: هدف وحيد.

أحمد سيد زيزو، الزمالك: هدف وحيد.