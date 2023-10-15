نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر للشابات يواجه الكونغو مطلع نوفمبر المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مواجهة منتخب مصر للشابات تحت 20 عام أمام نظيره منتخب الكونغو في مواجهة قوية ومرتقبة في مشوار منتخبنا الوطني للشابات في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم للشابات تحت 20 عام.

موعد مباراة مصر والكونغو

وذلك بحيث تقام مباراة الذهاب في الكونغو في الفترة ما بين (10-11-12) نوفمبر المقبل، وتقام مباراة الإياب في الفترة ما بين (17-18-19) نوفمبر في مصر.

وجاء ذلك بعد أن تخطى منتخب مصر للشابات منتخب ساو تومي في مرحلة الدور التمهيدي الأول بمجموع مباراتي الذهاب والاياب بنتيجة 18-0، بينما تخطى منتخب الكونغو نظيره منتخب ناميبيا في نفس الدور التمهيدي بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين.

و كان قد حقق منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما فوزًا عريضًا مجددًا على منتخب ساو تومي بنتيجة 11-0 على ستاد الاسكندرية بعدما فاز منتخب مصر يوم الأحد الماضي في مباراة الذهاب بسباعية نظيفة ليصبح مجموع مباراتي الذهاب والإياب 18-0 لمنتخبنا الوطني في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للشابات في كولومبيا 2024.

وتشرف على ملف كرة القدم النسائية دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة إتحاد كرة القدم، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشابات تحت 20 عام كلًا من محمد كمال مديرا فنيا، إسراء أسامة مدربا عاما، محمد عرفات مدرب حراس المرمى، سالم عاطف محلل أداء، محمد خاطر معد بدني، د. إيمان كمال طبيب المنتخب، ود. ميريت مونيس إخصائي علاج طبيعي، حنان حامد أخصائي تأهيل، سونيا سيد مدير إداري للمنتخب، أحمد حسن وحسني نصر للمهمات.