أبرزها مباراة مصر ضد الجزائر.. تعرف على مباريات المنتخبات الوطنية حول العالم خلال هذا الأسبوع

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أحمد جودة - القاهرة - إيطاليا ضد انجلترا.. تعرف على جدول مباريات هذا الأسبوع

مصر.. وجه عشاق كرة القدم حول العالم خلال الفترة الحالية، أنظارهم صوب متابعة مباريات المنتخبات الوطنية خلال فترة التوقف الدولي التي ستنتهي بعد ساعات قليلة من الآن، حيث تسعى المنتخبات لاستغلالها فترة التوقف الحالية الاستعداد للمباريات المقبلة من خلال خوض العديد من المباريات الودية.

وتسعي معظم المنتخبات خلال الأيام القليلة المقبلة لخوض المباريات الودية والاستعداد بشكل جيد للمباريات الرسمية، وذلك من خلال أقامت المعسكرات التدريبية.

أبرزها المنتخب المصري في مواجهة نظيره الجزائري

وفى إطار استعدادات منتخبات القارة السمراء لمنافسات الفترة القادمة، يستعد المنتخب المصري لخوض مباراته الثانية غدا في المعسكر التدريبي الذي يقام بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يلتقي منتخب مصر مع منتخب الجزائري في الساعة الـ7 مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد هزاع بن زايد.

معلب هزاع بن زايد

وعلى الجانب الآخر، يخوض حامل لقب بطولة كأس أمم إفريقيا في النسخة الأخيرة منتخب السنغال مباراة ودية أمام نظيره الكاميروني ضمن خطة أستعداد الفرق للفترة المقبلة.

وعلى الصعيد العالمي، يواجه غدا المنتخب البرتغالي نظيره منتخب البوسنة والهرسك، في الساعة الـ9:45، وفي نفس التوقيت يلتقي منتخب بلجيكا نظيره السويد في إطار منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية.

مباريات الأسبوع الحالي في جميع البطولات



وفى إطار منافسات تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية، يلتقي يوم الثلاثاء في الساعة الـ9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، منتخبي انجلترا ضد نظيره الإيطالي، بينما يقام في الساعة الـ10 مباراة منتخب فرنسا ضد نظيره اسكتلندا في مباراة ودية تجمع المنتخبين.



ويقام يوم الاربعاء عدة مباريات قوية، حيث تأتي مباراة المنتخب المكسيكي أمام نظيره الألماني في لقاء ودي، ومباراة المنتخب البرازيلي أمام نظيره أوروجواي في مقدمة أقوي المباريات يوم الاربعاء المقبل.

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباريات المنتخبات الوطنية هذا الأسبوع

ومن المقرر أن يتم نقل وإذاعة هذه المباريات عبر العديد من شاشات التلفزيون المختلفة، حيث تشهد محركات البحث تزايد أعداد الباحثين حول القنوات الناقلة لمباريات هذا الأسبوع، ومن المنتظر أن يتم نقل هذه المباريات على حد عبر قنوات بي أن سبورت القطرية، وقنوات أون تيم اسبورت المصرية، وقنوات أبوظبي الرياضية.