نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعادل مثير بين سويسرا وبيلاروسيا في تصفيات كاس أمم أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم التعادل الإيجابي بين منتخب سويسرا مع ضيفه منتخب بيلاروسيا، بثلاثة اهداف لمثلهما، اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالمجموعة التاسعة بتصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" المقرر إقامتها في ألمانيا صيف العام المقبل.

يحتل منتخب سويسرا المركز الأول بالمجموعة برصيده إلى 15 نقطة في بالمجموعة، بفارق نقطتين عن المنتخب الروماني صاحب المركز الثاني.



وتقدم منتخب سويسرا عن طريق شيردان شاكيري في الدقيقة 28، قبل أن يدرك ماكس أبونج التعادل لمنتخب بيلاروسيا في الدقيقة 61، وفي الدقيقة 69 سجل دينيس بولياكوف الهدف الثاني لمنتخب بيلاروسيا، قبل أن يضيف زميله ديمتري أنتيلفسكي الهدف الثالث في الدقيقة 84.

وفي الدقيقة 89 سجل مانويل أكانجي الهدف الثاني للمنتخب السويسري، وبعده بدقيقة واحدة سجل زميله زكي أمدوني هدف التعادل.