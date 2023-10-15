نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار جديد من الزمالك بشأن قضية خالد بوطيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد المدير المالي لنادي الزمالك السيد أحمد فؤاد الوطن أن القلعة البيضاء تقدمت بإستئناف رسمي للمحكمة الرياضية الدولية بشأن النزاع القانوني مع اللاعب المغربي السابق خالد بوطيب.

الزمالك يستأنف في قضية بوطيب

وسبق وأن تلقى نادي الزمالك خطابًا من المحكمة الرياضية الدولية بتخفيض الغرامة في قضية بوطيب لنحو مليون و900 ألف يورو بدلًا من 2 مليون و900 ألف يورو وهو ما يعني تخفيضها مليون يورو

وفي تصريحات صحفية أدلى بها الوطن قال أن الزمالك تقدم بإستئناف رسمي لمصلحة المحكمة الرياضية حيث يرى بأن المبلغ بحاجة لتخفيض أكثر من ذلك".

ويسعى نادي الزمالك لإستبعاد قيمة الضرائب وهو ما يعني المطالبة بتخفيض 30% من قيمة الغرامة".

يُذكر أن اللاعب سبق وأن تم فسخ عقده في العام 2020 ماجعله يقوم بالتقدم بشكوى للفيفا للحصول على قيمة عقده كاملة.