عمر هريدي يفجر مفاجأة عن الحكم الصادر ضد حسام المندوه

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أحمد جودة - القاهرة - فجر عمر هريدي المرشح لرئاسة نادي الزمالك مفاجأة بشأن الحكم الصادر ضد حسام المندوه المرشح لمنصب أمين الصندوق.

وقال عمر هريدي في تصريحات لبرنامج في المساء مع قصواء بقناة السي بي سي أن الحكم الصادر ضد حسام المندوه ليس نهائيا ويجوز الطعن عليه وخوضه الانتخابات بشكل طبيعي حال قبول الطعن المقدم منه.



وأضاف أن انتخابات الزمالك فرصة لأعضاء الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة جديد يحقق آمال وطموحات جماهير الزمالك العريقة.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، قرارها باستبعاد حسام المندوه من انتخابات نادي الزمالك والمقرر إقامتها 20 أكتوبر الجاري، بسبب الطعون المقدمة ضده خلال الفترة الماضية، والتي طالته بشكل كامل من جانب المرشحين على أمانة صندوق النادي خلال الفترة الأخيرة بشكل رسمي.

وتم رفض جميع الطعون المقدمة ضد حسين لبيب المرشح على منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بالإضافة إلى الطعون المقدمة ضد هاني العتال أحمد سليمان على عضوية مجلس إدارة النادي خلال الفترة الأخيرة.

وكان حسام المندوه قد ترشح لمنصب أمين الصندوق في انتخابات نادي الزمالك المقررة يوم الجمعة المقبل، ولكن بعد استبعاده سيتبقى على ذلك المنصب في السباق الانتخابي كل من: "عبد المجيد سليم، كريم عادل عبيد، خالد لطيف، محمد قدري، ومحمد الماوي".