رسالة مؤثرة للسباح عبد الرحمن سامح بعد التتويج بذهبية مونديال العالم

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أحمد جودة - القاهرة - وجه السباح المصري عبد الرحمن سامح رسالة مؤثرة بعد التتويج بذهبية مونديال العالم للسباحة.

رسالة عبد الرحمن سامح عن فلسطين

وقال عبد الرحمن:" لا يمكنني الاحتفال بالتتويج وأخوتي يتم قتلهم يوميا في فلسطين".

وتابع:"تمت مهاجمتي طوال الأسبوع بسبب دعمي لفلسطين ولكني سأستمر في فعل ذلك".

وكان اللاعبين العرب قد تعرضوا لهجوم من جانب المجمتع الدولي وذلك على إثر دعمهم للقضية الفلسطينية.

إلا أن بجانب الهجوم كان اللاعبين مستمرين في الدعم بمختلف الطرق سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو بمختلف المظاهر خلال المباريات.

وكانت اخر حالات الهجوم هي ضد لاعب نيس يوسف العطال والذي هدد رسميا بفسخ تعاقده من النادي حال عدم التراجع.