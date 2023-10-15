نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الزمالك اليوم.. حقيقة رحيل الظهير الأيسر وقلق من مباراة سوار الغيني وانتهاء أزمة لاعب الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الزمالك اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة البيضاء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الزمالك على مدار ال24 ساعة الماضية على النحو التالي:

حقيقة رحيل الظهير الأيسر في يناير

تداولت أخبار خلال الفترة الماضية رحيل بعض الأسماء عن فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، وجاء على رأس قائمة الراحلين الظهير الأيسر عبد الله جمعة.

وأوضح مدير الكرة بالزمالك عبد الواحد السيد، أنه لا توجد نية التفريط في اللاعب خلال الفترة المقبلة، ولم يتم طرح أسمه في قائمة الراحلين من قبل المدير الفني الكولومبي لفريق الزمالك أوسوريو.

قلق وترقب لمباراة الزمالك أمام سوار الغيني

يحل فريق نادي الزمالك في المجموعة الثانية من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية" بجوار كل من: أبو سليم الليبي وسوار الغيني وساجاردا إسبيرنسا.

ويتابع الجهاز الإداري بنادي الزمالك كافة الترتيبات المتعلقة بالفريق مع السفارات المصرية في أنجولا وغينيا وليبيا.

وانتابت حالة من القلق الجهاز الفني للزمالك، بسبب عدم تحديد ملعب الفريق الغيني حتى الآن.

ويلتقي الزمالك للمرة الأولى في تاريخه أمام الفرق الغينية، وذلك حين يحل ضيفًا على فريق سوار في الثالث من ديسمبر المقبل.

نهاية أزمة يوسف حسن

نشر اللاعب يوسف حسن لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك ومنتخب مصر للشباب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "شكرا نادى الزمالك

شكرا أحمد فؤاد الوطن

شكرا إدارة نادى الزمالك على التواصل لاتمام العملية الجراحية

بشكر مرة ثانية إدارة نادى الزمالك

دعوتكم".

ونشبت أزمة اللاعب مع فريق الزمالك حين أصيب بقرحة في كاحل القدم، ونشر وقتها أنه ينتظر مستحقاته المالية المتأخرة لإجراء عملية جراحية بالليزر.

ناشئين الزمالك تمطر شباك رأس غارب بثلاثية

نجح لاعبو الشباب بفريق الزمالك مواليد 2008 في اجتياز فريق رأس غارب بثلاثية نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب إبراهيم يوسف بنادي الزمالك.

وسجل اللاعب محمد حمد هدفين، واللاعب عمر ياسر هدفا واحدا، وذلك في الجولة السادسة من بطولة الجمهورية.

طائرة الزمالك تفوز على إيسترن كومباني

تمكن فريق الكرة الطائرة تحت 19 عاما بفريق الزمالك من تحقيق الفوز على نظيره فريق إيسترن كومباني بنتيجة 3/0.

وجمعت المباراة بين الفريقين على صالة الشهيد أحمد المنسي بنادي الزمالك، وذلك في إطار مباريات الجولة الخامسة من بطولة منطقة الجيزة.