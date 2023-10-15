نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الأهلي اليوم.. العودة للتدريبات وصفقات يناير تقترب وبرنامج تأهيلي خاص للدوليين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الأهلي اليوم، من خلال نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة الحمراء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الأهلي على مدار ال24 ساعة الماضية على النحو التالي:

الأهلي يستأنف تدريباته

عاد لاعبو فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلى التدريبات مرة اخرى، وذلك عقب الحصول على راحة لمدة 6 أيام، منذ مباراة الإسماعيلي الأخيرة في بطولة الدوري المصري.

وخضع اللاعب رامي ربيعة مدافع الفريق لفحص طبي على هامش مران الفريق اليوم، وذلك للوقوف على مدى جاهزيته، للمشاركة في المباريات المقبلة.

وخاض الفريق الأول مران الليلة، دون اللاعبين الدوليين، وكذلك الثنائي علي معلول واليو ديانج.

ومن المقرر انتظام جميع اللاعبين في مران الفريق، مساء الثلاثاء المقبل.

برنامج تأهيلي خاص وتجهيز البدلاء

ويضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، برنامج تأهيلي خاص للاعبين الدوليين، عقب العودة من المشاركة مع المنتخبات.

ويجهز السويسري أكثر من سيناريو وبديل، تحسبًا للإجهاد والاصابات، وبالأخص في منطقة الظهير الأيسر، وتجهيز اللاعب كريم الدبيس والتفكير في إعطائه الفرصة خلال المباراة القادمة أمام فريق سيمبا التنزاني.

عمر كمال عبد الواحد على بعد خطوات من الأهلي

يقترب الفريق الأول بالنادي الأهلي من الحصول على خدمات اللاعب عمر كمال عبد الواحد الظهير الأيمن لفريق مودرن فيوتشر، وذلك في إطار تدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأعطى المدرب السويسري مارسيل كولر الضوء الأخضر لمسؤولي القلعة الحمراء من أجل الحصول على خدمات اللاعب في الفترة المقبلة.

الأهلي يكشف الستار عن الزي البديل

كشف فريق الكرة بالنادي الأهلي عن الزي الثالث له خلال الموسم الجاري 2023/2024.

وجاء تصميم القميص من اللون الرمادي الفاتح، محيطا باللون الأحمر أعلى الكتف، يتخلله بعض الخطوط باللون الذهبي.

واعتمدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام على الأراضي السعودية، خلال شهر ديسمبر المقبل، الزي البديل لفريق الأهلي خلال مشاركته ببطولة كأس العالم للأندية.

لاعب السلة يرفض التجديد

قرر اللاعب كريم حاتم لاعب فريق السلة بالنادي الأهلي، عدم التجديد مع الفريق والاستمرار فى صفوف القلعة الحمراء.

واتخذ مسئولو النادي الأهلي قرار بتجميد اللاعب وتدريبه مع فريق الشباب، وكذلك عدم ضمه لمباراة الزمالك يوم الجمعة القادم.