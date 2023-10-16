نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بوادر أزمة جديدة بين الأهلي وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت بعض المصادر المطلعة داخل نادي بيراميدز عن غلق الباب نهائيًا أمام رحيل واحد من نجوم العملاق السماوي لنادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي القادم.

بيراميدز يرفض بيع أسامة جلال للنادي الأهلي

وفي تصريحات خاصة للفجر الرياضي قال مصدر داخل نادي بيراميدز أن أسامة جلال لن ينتقل للنادي الأهلي في الشتاء المقبل حيث لم يطلب بصورة رسمية أو شفوية الرحيل خاصةً أن اللاعب مرتبط معنا بعقد ينتهي بنهاية صيف العام 2027".

وأكمل:" أسامة جلال لم يتلقى أي من العروض الرسمية كما يردد البعض عن رغبة الأهلي في ضمه حيث أن كل ما يتم نشره حاليًا عار تمامًا من الصحة ويعتبر أحاديث جانبية لا يمكن الالتفات اليها هدفها تشتيت تركيز اللاعب والفريق قبل بداية حلم دوري أبطال إفريقيا".

وأنهى:" في حالة وصول عرض رسمي لنادي بيراميدز لضم اللاعب لن نوافق على رحيله خاصةً أن النادي مقبل على مجموعة من الارتباطات والمباريات ولكن الفرصة سوف تسنح للجميع من أجل المشاركة شريطة الاجتهاد واقناع المدرب".