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أحمد جودة - القاهرة - أسوان يصطدم بجمهوريه شبين وطنطا يواجه السكة الحديد بدورى المحترفين

تنطلق يوم الاثنين منافسات في الجوله الرابعه لدوري القسم الثاني المجموعه الاولى دور المحترفين باقامه خمس مباريات وتختتم الجوله يوم الثلاثاء بخمس مباريات.

مباريات يوم الاثنين

1- اسوان مع الجمهوريه شبين على استاد اسوان ي يصطدم فريق اسوان صاحب المركز الرابع عشر بقيادة حمدي حمدان برصيد 3 نقاط بفريق جمهورية شبين صاحب المركز التاسع عشر بقيادة عصام شعبان برصيد نقطه.



وشهدت الجولة الماضية هزيمه فريق أسوان من فريق دكرنس بهدف دون رد بينما تعادل فريق جمهورية شبين مع فريق مكادى بهدف لمثله.



2-مكادى مع حرس الحدود



على ستاد خالد بشارة يحل فريق حرس الحدود صاحب المركز الرابع بقيادة محمد مكي برصيد 7 نقاط ضيفًا على فريق مكادى صاحب المركز الثالث عشر بقيادة عثمان احمد عثمان برصيد 3 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق حرس الحدود على فريق we بهدف دون رد بينما تعادل فريق مكادى مع فريق جمهورية شبين بهدف لمثله.



3- بترول اسيوط مع النجوم



على ستاد البترول يلتقي فريق بترول أسيوط صاحب المركز الثاني عشر بقيادة احمد عبد المقصود برصيد 3 نقاط مع فريق

النجوم متذيل المجموعة بقيادة نادر السيد برصيد نقطة.



وشهدت الجولة الماضية هزيمة فريق النجوم هزيمة ثقيلة من فريق القناة بثلاثية نظيفة بينما انهزم بترول أسيوط من بتروجيت بهدف دون رد.



4- مصر للمقاصة مع بروكسي



يشهد ملعب الاسيوطي سبورت لقاء صعب بين فريق مصر للمقاصة صاحب المركز السابع عشر بقيادة طارق حجاج برصيد نقطة مع فريق بروكسي صاحب المركز التاسع بقيادة محمد حامد برصيد 4 نقاط.



شهدت الجولة الماضية تعادل فريق مصر للمقاصة مع فريق النصر للتعدين بهدف لمثله بينما تلقي فريق بروكسي الهزيمة من فريق لافيينا بهدف دون رد.



5- راية مع النصر للتعدين



على ستاد حرس الحدود يلعب فريق راية صاحب المركز السادس عشر بقيادة محمد حليم برصيد نقطتين مع فريق النصر للتعدين بقيادة محمد شرف برصيد نقطة.



شهدت الجولة الماضية تعادل فريق راية مع السكة الحديد بهدفين لكل منهما بينما تعادل فريق النصر للتعدين مع فريق مصر للمقاصة بهدف لمثله.

مباريات يوم الثلاثاء



1- طنطا مع السكة الحديد



على ملعب نادي طنطا يواجه فريق

طنطا صاحب المركز العاشر بقيادة عمرو انور برصيد 4 نقاط فريق السكة الحديد صاحب المركز السادس بقيادة امير عزمي مجاهد برصيد 5 نقاط.



شهدت الجولة الماضية تعادل الفريقان

تعادل فريق طنطا مع فريق وادي دجلة سلبيًا بينما تعادل فريق السكة الحديد مع فريق راية بهدفين لكل منهما.



2- لافيينا مع بتروجت



على ملعب الاسيوطي سبورت لقاء في قمة الإثارة بين فريق لافيينا وصيف المجموعة بقيادة احمد عيد عبد الملك برصيد 7 نقاط مع فريق بتروجت متصدر المجموعة بقيادة

سيد عيد برصيد 9 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق لافيينا على فريق بروكسي بهدف دون رد.

كما فاز فريق بتروجيت على فريق البترول بهدف نظيف.



3- المصرية للاتصالات WE مع غزل المحلة

يستضيف ستاد السلام لقاء قمة بين فريق وي صاحب المركز الخامس بقيادة جمعة مشهور برصيد 6 نقاط مع فريق غزل المحلة صاحب المركز الثالث بقيادة خالد عيد برصيد 7 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق غزل المحلة على فريق ابو قير بهدفين نظيفين بينما تلقي فريق we هزيمة من فريق حرس الحدود بهدف دون رد.



4- القناة مع دكرنس



على ملعب نادي القناة القديم يخوض فريق القناة صاحب المركز الثامن بقيادة سامر عبد الرحمن لقاء صعب مع فريق دكرنس صاحب المركز الحادي عشر بقيادة ايمن الجمل.



ويدخل الفريقان اللقاء برصيد 4 نقاط.



5- ابو قير للاسمده مع وادي دجلة



على ملعب نادي ابو قير يلعب فريق ابو قير للاسمده صاحب المركز صاحب المركز الخامس عشر بقيادة ايمن المزين برصيد 3 نقاط مع فريق وادي دجلة صاحب المركز السابع بقيادة توليتش برصيد 5 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية تعادل دجلة مع فريق طنطا سلبيًا بينما تلقي فريق ابو قير الهزيمة من فريق غزل المحلة بهدفين نظيفين.