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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "ردًا على الانتقادات".. محمد صلاح يتضامن مع القضية الفلسطينية بهذه الطريقة

عاجل - "ردًا على الانتقادات".. محمد صلاح يتضامن مع القضية الفلسطينية بهذه الطريقة،كشفت عدة تقارير صحفية اليوم الأحد عن تضامن الدولي المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، مع القضية الفلسطينية ودعمها بطريقته الخاصة، في ظل الوضع الراهن والأحداث التي تدور بين فلسطين وإسرائيل.

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عاجل - "ردًا على الانتقادات".. محمد صلاح يتضامن مع القضية الفلسطينية بهذه الطريقة

وأشارت التقارير إلى تبرع محمد صلاح بمبلغ مالي اليوم الأحد، لمؤسسة الهلال الأحمر المصري، من أجل توفير المساعدات للشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، وذلك ضمن سياق تنفيذ الإجراءات الفعلية على أرض الواقع لدعم القضية الفلسطينية.

ويتواجد حاليًا الدولي المصري رفقًا منتخب مصر في معسكره الخاص، داخل دولة الإمارات العربية الشقيقة ضمن معسكر أكتوبر في إطار الاستعدادات لمواجهة الجزائر غدًا الإثنين، ضمن الاستعدادات لكأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار المؤهلة لكأس العالم 2024.

عاجل - "ردًا على الانتقادات".. محمد صلاح يتضامن مع القضية الفلسطينية بهذه الطريقة

محمد صلاح يتعرض للانتقادات

وكان تعرض محمد صلاح لهجوم كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الفترة القليلة الماضية لعدم ظهور تضامنه مع الأشقاء في فلسطين، رغم دعم عدد كبير من نجوم الكرة في العالم للقضية الفلسطينية.

مما ادي هذا الغضب الذي تعرض له محمد صلاح، إلى تصدره محركات البحث جوجل الشهيرة خلال الساعات القليلة والفترة الماضية، بجانب غضب عدد كبير من المتابعين على السوشيال ميديا.

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حيث جاء أبرز من قدم الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية، الجزائري رياض محرز، والسنغالي ساديو ماني، والفرنسي كريم بنزيما، ومحمد النني وأحمد حسن كوكا المحترفين المصريين، بجانب عدد كبير من نجوم منتخب مصر والدوري المصري.

عاجل - "ردًا على الانتقادات".. محمد صلاح يتضامن مع القضية الفلسطينية بهذه الطريقة

محمد صلاح يفقد شعبيته في الوطن العربي

وبعدما شن هجوم كبير من مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا على محمد صلاح، غضب كثير من المتابعين للاعب منتخب مصر بسبب عدم دعمه للقضية الفلسطينية، مثلما فعل العديد من نجوم الكرة.

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فقد أثر ذلك الهجوم على صلاح، حيث قل عدد المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي للاعب الشهير، وخسر أكثر من مليون متابع عبر حسابه على أثر ذلك الهجوم الذي ناله اللاعب.