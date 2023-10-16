نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر جدول ترتيب دوري نايل قبل لقاءات الأسبوع الرابع؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، خلال السطور التالية جدول ترتيب الدوري المصري، قبل انطلاق منافسات الجولة الرابعة التي ستبدأ يوم الجمعة المقبلة الموافق العشرين من شهر أكتوبر الجاري.

ويحتل مودرن فيوتشر صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في ثلاث مباريات، ويأتي سموحة في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء.

بينما يأتي الأهلي في المركز الخامس برصيد 6 نقاط بعد خوض مواجهتين فقط ويتبقى له لقاء مؤجل، فيما يأتي الزمالك في المركز السابع برصيد 5 نقاط بعد الفوز في لقاء والتعادل في مباراتين.

ماهو جدول ترتيب دوري نايل قبل لقاءات الأسبوع الرابع؟

1- مودرن فيوتشر: 9 نقاط.

2- سموحة: 7 نقاط.

3- زد : 7 نقاط.

4- بيراميدز: 7 نقاط.

5- الأهلي: 6 نقاط.

6- المصري: 6 نقاط.

7- الزمالك: 5 نقاط.

8- بلدية المحلة: 4 نقاط.

9- طلائع الجيش: 4 نقاط.

10- الإتحاد السكندري: 4 نقاط.

11- الإسماعيلي: 3 نقاط.

12- الداخلية: 3 نقاط.

13- الجونة: نقطتين.

14- سيراميكا كيلوباترا: نقطة واحدة.

15- إنبي : نقطة واحدة.

16- المقاولون العرب: نقطة واحدة.

17- فاركو: نقطة واحدة.

18- البنك الأهلي: دون نقاط.