توقيت متابعة مباراة الأهلي ضد سيمبا في دوري السوبر الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي كرة القدم في كافة أنحاء الوطن العربي، عن موعد انطلاق صافرة بداية المباراة التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره سيمبا التنزاني، في دور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الإفريقي.

وحرصا منا موقع "دوت الخليج الرياضي" على تقديم أخر أخبار كرة القدم العربية والعالمية، نستعرض لكم فيما يلي توقيت متابعة مباراة الأهلي ضد سيمبا في دوري السوبر الافريقي بالإضافة إلى القنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الدوري الأفريقي

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، يوم 20 أكتوبر الجاري، على أرضية ملعب الوطني "مكابا"، وذلك في ربع نهائي الدوري الإفريقي للنسخة الأولى.

توقيت متابعة مباراة الأهلي ضد سيمبا في دوري السوبر الافريقي

تقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي وسيمبا، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.