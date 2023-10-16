أحمد جودة - القاهرة - غزل المحلة يختتم استعداداته لمواجهة المصرية للإتصالات

خاض الفريق الأول بنادي غزل المحلة مساء اليوم مرانه الأساسي الأخير قبل مباراة الاتصالات في الجولة الرابعة من دوري المحترفين والمقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء "الثلاثاء باستاد السلام ضمن مواجهات الجولة الرابعة لدوري المحترفين.

وقرر "خالد عيد" المدير الفني للفريق الأول إجراء تدريب خفيف ظهر اليوم الإثنين على ستاد غزل المحلة قبل التوجه للقاهرة للمبيت باحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.

قائمة غزل المحلة لمواجهة الإتصالات

كما أعلن "خالد عيد" قائمة الفريق المحلاوي المختارة لمباراة الإتصالات حيث ضمت القائمة كلًا من.. عمرو شعبان ومحمود الحضري وعمرو الجزار وعلي عباسي ومحمد حجازي وعبده يحيى البسيوني وأحمد مجدي ومحمد أبو الحمد وخالد الأخميمي ومحمود غالي ومحمود علاء وأسامة خليل ويوسف بيبو وعبدالرحمن بودي ورجب مروان "مارو" وعبدالرحيم عموري ومحمود مسعد وأحمد طارق وشيكو محارب وعمرو مصطفى ومحمد جابر وتشارلز باسي.

ويحتل غزل المحلة المركز الثالث بدوري المحترفين برصيد "7" نقاط جمعهم من الفوز على جمهورية شبين (1-0) وأبو قير للأسمدة (2-0) والتعادل مع حرس الحدود (1-1)