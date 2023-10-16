نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم الزمالك يشترط الحصول على 170 مليون لتجديد عقده والأهلي يترقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تسعي إدارة نادي الزمالك الموجودة في الوقت الحالي، لحل بعض الملفات الهامة التي تسبب صداع مزمن للأبيض، والخاصة بتجديد عقود نجوم الفريق، قبل فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ودخل بعض نجوم الفارس الأبيض، في دائرة اهتمام النادي الأهلي قبل الميركاتو الشتوي القادم.

- شروط فتوح لتجديد عقده مع الزمالك

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن نتائج المفاوضات أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صادمة جدا بعد أن تمسك اللاعب بشروط تصل إلى قيمة ضخمة للتجديد".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " مجمل ما طلبه فتوح للموافقة على تجديد عقده وصلت بشكل كامل إلى 170 مليون جنيه، مقسمة على 30 مليون بالموسم الأول والثاني 35 مليون و40 مليون في الموسم الثالث".

وأختتم أمير هشام: " فتوح طالب بالحصول على امتيازات بقيمة ضخمة مثل زيزو زميله بالفريق، 20 مليون في الموسم الأول والثاني 20 مليون بالإضافة إلى 25 مليون جنيه في الموسم الأخير، للموافقة على التجديد".