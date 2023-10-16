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أحمد جودة - القاهرة - القنوات الناقلة لمباراة البوسنة والهرسك ضد البرتغال في تصفيات يورو 2024، تعد أحد أبرز وأهم الموضوعات التي يبحث عنها عشاق ومحبي الكرة الساحرة في كل مكان، وذلك لمعرفة طريقة مجانية لمشاهدة ومتابعة أحداث المباراة التي ستجمع بينهما من المنزل بأقل تكلفة مجانا ودون تشفير أو تقطيع عبر شاشات التليفزيون.

ما موعد مباراة البوسنة والهرسك ضد البرتغال في تصفيات يورو 2024؟

من المقرر أن يستضيف منتخب البوسنة نظيره البرتغالي بيلينو بولي يوم الأثنين الموافق 16 أكتوبر الجاري ضمن لقاءات الجولة الثامنة من التصفيات.

وسوف تنطلق المباراة في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة على الأراضي البوسنية.

ماهي القنوات الناقلة لمباراة البوسنة والهرسك ضد البرتغال في تصفيات يورو 2024؟

وأعلنت شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية عن نقل مباراة البوسنة والرسك ضد البرتغال، وبالتحديد عبر قناة beIN Sports Premium 1.