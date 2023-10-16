نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عضويات مضروبة".. تهمة التزوير تهدد انتخابات الزمالك بالبطلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تنتظر الملايين من جماهير نادي الزمالك في الفترة القادمة، الوصول إلى حل للعديد من الأزمات والمشاكل التي تضرب القلعة البيضاء، بعض انتهاء فترة الانتخابات وعودة الاستقرار الإداري من جديد.

- أزمة جديدة تضرب انتخابات الزمالك

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" توجد في الفترة الحالية داخل نادي الزمالك لجنة فحص عضويات قبل إجراء الانتخابات، واكتشفت اختفاء ملفات 129 عضو من داخل النادي".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " حدث فحص ومراجعة للعضويات من جانب لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ووجدوا 129 عضوية ليس لهم أي ملفات وتم السؤال عن الملفات".

واختتم أمير هشام: " كل عضو داخل نادي الزمالك يمتلك كارنيه ولكن على الواقع وفي كشوفات الانتخابات لا يوجد ذلك وبالتالي من الوارد أن يتم الطعن على الانتخابات وهو ما يهدد الانتخابات بالبطلان".