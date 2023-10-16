نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة نظيره فريق ايفرتون يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة ظهر يوم السبت القادم في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات، على ملعب أنفيلد.

ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يحتل فريق ايفرتون المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.

وسوف يتم نقل مباراة فريق ليفربول ضد نظيره فريق ايفرتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.