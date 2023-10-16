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أحمد جودة - القاهرة - عاجل| بأكثر من مليون دولار.. حقيقة وتفاصيل تبرع محمد صلاح لـ "قطاع غزة"

عاجل| بأكثر من مليون دولار.. حقيقة وتفاصيل تبرع محمد صلاح لـ "قطاع غزة"، تصدر الدولي المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

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وذلك بعد الإعلان عن اتخاذ خطوة جديدة نحو دعم القضية الفلسطينية، بالتبرع لأهالي فلسطين والتضامن مع الأشقاء في عزة من خلال الهلال الأحمر المصري.

عاجل| بأكثر من مليون دولار.. حقيقة وتفاصيل تبرع محمد صلاح لـ "قطاع غزة"

ومازال عدد كبير يتساءل عن تبرع ودعم محمد صلاح لفلسطين والقضية الفلسطينية، وكم تبلغ قيمة التبرع الذي اتخذه محمد صلاح لصالح الأشقاء في فلسطين وقطاع غزة.

عاجل| بأكثر من مليون دولار.. حقيقة وتفاصيل تبرع محمد صلاح لـ “قطاع غزة”

إعلامي شهير يكشف قيمة تبرعات محمد صلاح لـ قطاع غزة

وكشف الإعلامي "هاني حتحوت" مذيع برنامج الماتش عبر قناة صدى البلد الفضائية، عن تفاصيل الدعم الذي قدمه محمد صلاح لصالح فلسطين، وأكد التبرع تم فوز إندلاع هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، ولكن لم يتم الإعلان عنه في ذلك الوقت.

وأوضح أن قيمة المبلغ الذي تبرع به صلاح للهلال الأحمر، أكثر من مليون دولار، مشيرًا إلى أنه كان يرغب في عدم الإفصاح إلا أن أحد أقاربه أضطر للإعلان عن ذلك بسبب الهجوم الذي تعرض له اللاعب.

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الهلال الأحمر يؤكد تبرع صلاح لـ "غزة"

أكد الأستاذ رامي الناظر الرئيس التنفيذي لـ الهلال الأحمر المصري، على حقيقة تبرع محمد صلاح بمبلغ من المال لصالح قطاع غزة والمتضررين في فلسطين من عمليات جيش الاحتلال.

وتحدث الناظر من خلال تصريحات تليفزيونية وقال:- "بالفعل محمد صلاح تبرع لدعم فلسطين، وتم التواصل معانا عن طريق مدير أعماله وابلغنا بذلك".

وأضاف: "لم يكن ما فعله صلاح شئ غريب عليه، وهي ليست المرة الأولى في خدمات صلاح الإنسانية داخل وخارج مصر".

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محمد صلاح في مرمي الانتقادات بسبب القضية الفلسطينية

وكان شن رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الفترة القليلة الماضية، هجوم حاد على محمد صلاح بسبب غياب موقفه التام عن دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، في ظل مبادرة عدد كبير من نجوم الكرة العالمية بدعم فلسطين عبر حساباتهم الشخصية.

عاجل| بأكثر من مليون دولار.. حقيقة وتفاصيل تبرع محمد صلاح لـ “قطاع غزة”

أحداث فلسطين وإسرائيل

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق هجوم كبير وواسع النطاق، على قطاع غزة مما أسفر عن وقوع الألالف من الشهداء والمصابين، أبرزهم من النساء والأطفال.

حيث كانت بدأت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد الكيان الصهيوني بداية من صباح يوم السبت 7 أكتوبر الماضي، فيما جاء الرد من العدو الصهيوني بحملة السيوف الحديدية على منطقة قطاع غزة بالتحديد.