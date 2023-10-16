نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين الشحات يواصل دعمه للقضية الفلسطينية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - نشر حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تويتة عبر حسابه الشخصي، يعلن من خلالها الدعم الكامل لفلسطين، في ظل الأحداث المقامة حاليًا، والوقوف بجانبهم.



وجاء نص دعمه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، عبر حسابه الخاص، "تويتر"، كالتالي: " اللهم اخواننا في فلسطين، وانصرهم يارب، واشفيهم يارب، واشفي الاطفال يارب، وارحم امواتهم يارب، وارحم اطفالهم يارب، فلسطين، عربيه فلسطين حره يارب، يارب، يارب ".



ويذكر أن العديد من لاعبي كرة القدم بالنادي الأهلي تضامن مع القضية الفلسطينيه، وقدم لهم جميع الدعم للوقوف بجانبهم.



ويواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبلة فى ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي، كما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني 24 أكتوبر فى القاهرة.