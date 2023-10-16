نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16-10-2023 في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام سبع مباريات اليوم الإثنين 16-10-2023 في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024، وتعد أبرز مواجهات اليوم مبارتا البرتغال ضد البوسنة والهرسك، وهولندا ضد اليونان بالإضافة إلى بلجيكا ضد السويد.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دور المجموعات بتصفيات يورو 2024.

ما هي مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16-10-2023 في تصفيات يورو 2024؟

أذربيجان ضد النمسا – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بلجيكا ضد السويد – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

اليونان ضد هولندا – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

لوكسمبورج ضد سلوفاكيا – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

آيسلندا ضد ليختنشتاين – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

جبل طارق ضد أيرلندا – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

البرتغال ضد البوسنة والهرسك – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ماهي القنوات الناقلة لمباراة اليوم الإثنين 16-10-2023 في تصفيات يورو 2024؟

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الإثنين، عبر قنواتها المشفرة.