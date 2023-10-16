نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير عاجل لـ أحمد حسن كوكا بعد دعمه القضية الفلسطينية (شاهد القصة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى أحمد حسن كوكا لاعب ألانيا سبور تحذيرا عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وذلك عقب بيانه المدوي لدعم القضية الفلسطينية.

وكان اللاعب قد خرج ببيان مدوي عبر حسابه يطالب فيه بمعرفة الحقيقة عند الحديث حول هذا الأمر دون الانسياق وراء الأكاذيب.

رد فعل اللاعب اتجاه التحذير

ونشر اللاعب عبر حسابه بيان تحذيري جاء فيه "تلقيت تحذيرا من إنستجرام بالحد من التعليقات على حسابي، وربما من ولكن هل تعتقد إنني مهتم؟

وتابع: " ربما يكون التالي إغلاق حسابي لكن في الواقع هذا يظهر للعالم مدى أهمية هذا الحدث".

وختم البيان " بالمناسبة أخبرني صديق أن الرئيس التنفيذي لشركة انستجرام أمريكي إسرائيلي هذا يفسر كل شئ.