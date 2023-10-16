نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فاروق: الزمالك طلب 25 مليون جنيه لإنهاء أزمة ثنائى المصرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد فاروق أن إدارة نادي الزمالك ترحب بحل أزمة الثنائي أحمد أيمن منصور وأحمد عيد مع نادي المصري البورسعيدي.



وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":"

ما علمته أن نادي الزمالك طلب الحصول على 25 مليون جنيه من النادى المصرى للتنازل عن شكوى ثنائى الفريق أحمد عيد وأحمد أيمن منصور بعد توقيعهما على عقود الانضمام للفريق البورسعيدى".



وكان الزمالك تقدم بشكوى ضد اللاعبين بعد التوقيع على عقود انضمام لفريق المصري البورسعيدي، رغم سريان عقديهما مع الفريق الأبيض، حسب ما جاء فى شكوى الأخير.