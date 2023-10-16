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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على تاريخ مواجهات المنتخب المصري والجزائري قبل مباراة الليلة

موعد مباراة منتخب مصر والجزائر الودية اليوم والقنوات الناقلة وتاريخ مواجهات المنتخبين.

مباراة منتخب مصر والجزائر، منتخب مصر والجزائر، يختتم المنتخب المصري معسكرة بالإمارات مساء اليوم الإثنين بمواجهة شقيقة المنتخب الجزائري وديًا استعدادًا لمنافسات وتصفيات كأس العالم، ونهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 التي ستقام مطلع العام القادم في كوت ديفوار.

ويبحث العديد من عشاق المنتخب المصري عن موعد المباراة والقنوات الناقلة لها، وفي إطار الخدمات التي تقدمها بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعة وزوارها الكرام نوضح لكم خلال السطور التالية كل ماتريد معرفة عن المباراة.

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موعد مباراة منتخب مصر والجزائر الودية

موعد مباراة منتخب مصر والجزائر الودية اليوم والقنوات الناقلة وتاريخ مواجهات المنتخبين

منتخب مصر، ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر والجزائر الودية في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على استاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والجزائر الودية

قناة أون تايم سبورت

منتخب مصر، ومن المقرر أن تبُث قنوات أون تايم سبورتس أحداث مباراة منتخب مصر والجزائر الودية، كما ستنقل قناة أبو ظبي الرياضية المباراة هي الآخري.

ومن المقرر أن يتولي المعلقين مؤمن حسن ومحمد الكواليني أحداث التعليق على المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس، كما سيعلق عليها المعلق الإماراتي عامر عبدالله عبر قنوات «أبوظبي الرياضية».

من هم حكام مباراة منتخب مصر والجزائر الودية

موعد مباراة منتخب مصر والجزائر الودية اليوم والقنوات الناقلة وتاريخ مواجهات المنتخبين

وأعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم المباراة، حيث سيدير الحكم الإماراتي يحيى الملا المباراة، ويعاونه كلا من: محمد أحمد يوسف وحسن المهري كمساعدين، وأحمد عيسى درويش كحكم رابع، فيما يتواجد على تقنية الفيديو كلا من محمد عبيد خادم وجاسم عبد الله.

تاريخ مواجهات منتخب مصر والجزائر قبل مباراة الليلة

منتخب مصر والجزائر

ويشار إلى أن المنتخب المصري والجزائري كان قد تواجه قبل مباراة الليلة في 29 مباراة سابقة، حيث نجح المنتخب الجزائر في الانتصار في 10 مباريات في المواجهات المباشرة مع مصر وحقق المنتخب المصري الفوز في 8 مباريات، فيما حسم التعادل نتيجة 11 مواجهة بين الفريقين.

مجموعة كأس الأمم الإفريقية 2023

ويشار إلى أن قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023 كانت قد أقيمت مساء يوم الخميس الماضي في تمام الساعة العاشرة مساءً في العاصمة الإيفوارية ابيدجان، وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخب غانا - والرأس الأخضر - وموزمبيق.

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وكان المنتخب الوطني قد سافر إلى الإمارات وأقام معسكر لمدة 10 أيام وواجه خلال هذا المعسكر منتخب زامبيا في مباراة ودية يوم الخميس الماضي، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف لحمدي فتحي في الدقيقه 94 من عمر المباراة.