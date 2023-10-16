نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيف زاهر يكشف عن موقف أحمد فتوح حال رحيله عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي سيف زاهر عن موقف أحمد أبو الفتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقفه في حالة عدم تجديد تعاقده مع نادي الزمالك."

سيف زاهر:" أحمد أبو الفتوح في حالة رحيله عن نادي الزمالك سيرحل للنادي الذي يحصل على 100 مليون جنيه

وأكد سيف زاهر في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج " ملعب أون تايم"، على قناة " أون تايم سبورت":" أحمد أبو الفتوح سيوقع للنادي الذي سيدفع له 100 مليون جنيه."

يستأنف نادي الزمالك تدريباته مساء الغد على ستاد الترسانة استعدادًا لمواجهة سموحة ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

وحقق الزمالك الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سموحة ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم على ستاد القاهرة.