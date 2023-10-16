نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره فريق برايتون يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة فريق مانشستر سيتي ضد نظيره فريق برايتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء يوم السبت القادم عند تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت الإمارات.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة، فيما يحتل فريق برايتون المركز السادس برصيد 16 نقطة.

وسوف يتم نقل مباراة فريق مانشستر سيتي ضد نظيره فريق برايتون يوم السبت القادم عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.