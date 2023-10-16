نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. حقيقة تبرع محمد صلاح لـ قطاع غزة وبوادر أزمة جديدة بين الأهلي وبيراميدز قرار جديد من الزمالك بشأن بوطيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة أخبار اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:-

بأكثر من مليون دولار.. حقيقة وتفاصيل تبرع محمد صلاح لـ " قطاع غزة"

تصدر الدولي المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

وذلك بعد الإعلان عن اتخاذ خطوة جديدة نحو دعم القضية الفلسطينية، بالتبرع لأهالي فلسطين والتضامن مع الأشقاء في عزة من خلال الهلال الأحمر المصري.

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بوادر أزمة جديدة بين الأهلي وبيراميدز

كشفت بعض المصادر المطلعة داخل نادي بيراميدز عن غلق الباب نهائيًا أمام رحيل واحد من نجوم العملاق السماوي لنادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي القادم.

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عمر هريدي يفجر مفاجأة عن الحكم الصادر ضد حسام المندوه

فجر عمر هريدي المرشح لرئاسة نادي الزمالك مفاجأة بشأن الحكم الصادر ضد حسام المندوه المرشح لمنصب أمين الصندوق.

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قرار جديد من الزمالك بشأن قضية خالد بوطيب

أكد المدير المالي لنادي الزمالك السيد أحمد فؤاد الوطن أن القلعة البيضاء تقدمت بإستئناف رسمي للمحكمة الرياضية الدولية بشأن النزاع القانوني مع اللاعب المغربي السابق خالد بوطيب.