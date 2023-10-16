حلمي طولان: روي فيتوريا غير من الطابع الهجومي لمنتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة - قال حلمي طولان نجم الزمالك السابق أن البرتغالي روي فيتوريا غير من شكل الهجومي لمنتخب مصر."

حلمي طولان: المنتخب الوطني سيلعب مباراة الجزائر بارتياحية

وصرح حلمي طولان في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج " ملعب الشمس "، على قناة " الشمس ": " منتخب مصر يمتلك الخبرات في مثل هذه المباريات الكبيرة."

وأكمل:" مباراة منتخب مصر أمام منتخب الجزائر ستكون قوية من الطرفين.

وتابع:" مباراة منتخب الجزائر هي مباراة ودية وليست رسمية للتجربة قبل انطلاق تصفيات كأس العالم."

وأضاف:" اتمني أن لا يبدأ روي فيتوريا باثنين في خط الوسط أمام منتخب الجزائر ونحتاج لاثنين في خط الوسط في الزيادة الهجومية والزيادة العددية."

واختتم:" مباراة الجزائر غدًا ستكون بطابع رسمي رغم أنها مباراة ودية دولية."



ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة منتخب الجزائر في مباراة ودية دولية استعدادًا لتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 والمقرر إقامتها مساء الغد على ملعب هزاع بن زايد.