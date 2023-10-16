نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباريات الجولة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2023-2024 وذلك قبل انطلاق مباريات الجولة التاسعة من الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة التاسعة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت القادم والموافق 21 من شهر أكتوبر الحالي.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وذلك قبل انطلاق مباريات الجولة التاسعة:-

توتنهام، 20 نقطة.

2 آرسنال، 20 نقطة.

3 مانشستر سيتي، 18 نقطة.

4 ليفربول، 17 نقطة.

5 أستون فيلا، 16 نقطة.

6 برايتون، 16 نقطة.

7 وست هام، 14 نقطة.

8 نيوكاسل يونايتد، 13 نقطة.

9 كريستال بالاس، 12 نقطة.

10 مانشستر يونايتد، 12 نقطة.

11 تشيلسي، 11 نقطة.

12 فولهام، 11 نقطة.

13 نوتينجهام فورست، 9 نقاط.

14 ولفرهامبتون، 8 نقاط.

15 برينتفورد، 7 نقاط.

16 إيفرتون، 7 نقاط.

17 لوتون تاون، 4 نقاط.

18 بيرنلي، 4 نقاط.

19 بورنموث، 3 نقاط.

20 شيفيلد يونايتد، نقطة.