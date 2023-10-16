نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الزمالك السابق: إختيار مدربي المنتخبات فى مصر يكون بـ الأهواء والصداقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال حلمي طولان المدير الفني السابق لنادي الزمالك، إن اختيارات الاتحاد المصري لكرة القدم لمدربي المنتخبات يكون بشكل غير علمي.

وقال حلمي طولان فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" إختيار مدربي المنتخبات فى مصر عن طريق الأهواء والصداقة، وفى النهاية يثبت أنه خطأ وتضيع أجيال على الكرة المصرية.

وأضاف:" فى البرتغال وألمانيا يكون هناك خطة واضحة ويكون أغلي المدربين هم مدربي الأعمار الصغيرة.

وأتم طولان حديثه قائلًا: "الكرة المصرية تفتقد للمواهب، واللاعبين الصغار يحتاجون إلي التربية على العقلية الإحترافية".