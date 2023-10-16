نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلمي طولان: الكرة المصرية تفتقد المواهب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال حلمي طولان المدير الفني السابق لنادي الزمالك، إن الكرة المصرية تفتقد للمواهب، واللاعبين الصغار يحتاجون إلي التربية على العقلية الإحترافية.

وأوضح طولان إن تجربة نادي إنبي كانت رائعة فى البداية فقط، ولكن بعد تغيير الإدارة أصبح الأمر فى غاية الصعوبة.

وقال حلمي طولان فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" تجربة إنبي لا أنساها بعد أول فترة وكان الفريق ينافس على البقاء فى الدورى، والحمد لله استطاع الفريق بعد ذلك أن يكون الفريق فى أفضل شكل، بوجود اللاعبين الشباب، الذي قمت بتصعيدهم.

وأضاف:" بعد أول فترة جاء مجلس إدارة لا يوجد به عقلية كرة القدم، وكان يرغب فى رحيلنا بأي شكل، نفوز على الزمالك والإسماعيلي ونري مبررات دون أى توجيه شكر، بل نري انتقادات رغبة فى رحيلنا.

وأتم حديثه قائلًا:" الكرة المصرية تفتقد للمواهب، واللاعبين الصغار يحتاجون إلي التربية على العقلية الإحترافية.