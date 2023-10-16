نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة القنوات الناقلة لمباراة البوسنة والهرسك ضد البرتغال.. ثبتها بالمجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأ قطاع كبير من محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان، في البحث عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة للمواجهة المرتقبة والقوية التي ستجمع بين منتخب البرتغال مع نظيره البوسنة والهرسك، التي ستجمع بينهما مساء اليوم الإثنين.

موعد مباراة البرتغال ضد البوسنة والهرسك في تصفيات اليورو

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة منتخب البرتغال مع نظيره منتخب البوسنة والهرسك، اليوم الإثنين الموافق الموافق 16 أكتوبر الجاري في الجولة الثامنة من تصفيات يورو.

وستنطلق صافرة المباراة في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب البرتغال والبوسنة والهرسك

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024، كما سيتم بث مباراة البوسنة والرسك ضد البرتغال، عبر قناة beIN Sports Premium 1، بتعليق المصري علي محمد علي.

تردد قناة beIN Sports Premium1HD على النايل سات:

التردد: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 2023 عرب سات

التردد: 11547.

القمر الصناعي: عرب سات.

الإستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز 27500.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لتصفيات يورو 2024

قناة TRT 1 Turkey HD

التردد: 11054 V علي القمر الصناعي Türksat 42.0°E، ومعدل الترميز 30000

- قناة Football HD (tjk)

التردد: H 11785 علي القمر الصناعي Al Yah 52.5°E، ومعدل الترميز 27500

- قناة IRIB TV3 HD

التردد: 11555 V علي القمر الصناعي Intelsat 62.0°E، ومعدل الترميز 30000

- قناة Varzish Sport HD (tjk)

التردد: 11785 H علي القمر الصناعي Al Yah 52.5°E، ومعدل الترميز 27500

- قناة 1TV Afghanistan

التردد: 12015 H علي القمر الصناعي Al Yah 52.5°E، ومعدل الترميز 27500

- قناة TRT 1 Turkey HD

التردد: 11096 H علي القمر الصناعي Türksat 42.0°E، ومعدل الترميز 30000

- قناة Idman TV Azerbaijan

التردد: 11175 H علي القمر الصناعي AzerSpace 46.0°E، ومعدل الترميز 27500

- قناة 1TV Georgia HD

التردد: 11095 H علي القمر الصناعي AzerSpace 46.0°E، ومعدل الترميز 30000.