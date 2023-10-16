نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الزمالك السابق: الكرة المصرية تُعاني من أزمات إدارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال حلمي طولان المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أن الكرة المصرية تُعاني من أزمة إدارة خلال الفترة الأخيرة، وهناك بعض الأندية يتواجد بها مسؤولين لا يستطيعون قيادة الكرة فى الفريق.

وقال حلمي طولان المدير الفني السابق لنادي الزمالك فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" أنا ندمان على تجربة البنك الأهلي بسبب ما رأيته هناك، من قرب من اللاعبين مع الإدارة وأن اللاعبين أقوي من الجهاز الفنى.

وتابع حلمي طولان حديثه قائلًا: "المادة طفت على كرة القدم وأصبح هناك سفه فى الصرف، وهناك بعض اللاعبين لا تساوي ملايين، وتري أن سعرها 20 مليون".