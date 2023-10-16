تشكيل البرتغال المتوقع لمواجهة البوسنة والهرسك اليوم الإثنين

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره منتخب البوسنة والهرسك، مساء اليوم الإثنين الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري وذلك في إطار منافسات التصفيات المؤهلة إلي بطولة يورو 2024.

موعد مباراة البرتغال ضد البوسنة والهرسك في تصفيات اليورو

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة منتخب البرتغال مع نظيره منتخب البوسنة والهرسك، اليوم الإثنين الموافق الموافق 16 أكتوبر الجاري في الجولة الثامنة من تصفيات يورو.

وستنطلق صافرة المباراة في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

تشكيل البرتغال المتوقع لمواجهة البوسنة والهرسك

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: نيلسون سيميدو، جونسالو إيناسيو، روبن دياز، ديوجو دالوت

خط الوسط: فيتينيا، روبن نيفيس، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: جواو فيليكس، جونسالو راموس، جوتا

القنوات الناقلة لمباراة منتخب البرتغال والبوسنة والهرسك

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024، كما سيتم بث مباراة البوسنة والرسك ضد البرتغال، عبر قناة beIN Sports Premium 1، بتعليق المصري علي محمد علي.