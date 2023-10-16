نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يوجه رسالة نارية إلى محمد صلاح بسبب القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو، رسالة نارية إلى محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، بسبب عدم دعمه للقضية الفلسطينية، وحديثه عنها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وتلقى محمد صلاح هجومًا قويًا من جماهير كرة القدم، بسبب عدم دعمه للقضية الفلسطينية، بالحديث عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك العديد من اللاعبين الذين خاطروا بأنفسهم، وبمستقبلهم، لدعم فلسطين، مثل مصطفى محمد، ومحمد النني، ويوسف عطال".

وتابع: "ليه الناس كلها مستنية محمد صلاح يدعم فلسطين على السوشيال ميديا، محمد صلاح يُعتبر هو بابا اللعبة، محمد صلاح تأثيره قوي جدا، ومحدش يقدر يجي جنبه، وهو في مركز قوة، وصنع تاريخ كبير جدا وليه تأثير كبير جدا على الإنجليز بالذات، وليهم حق يحبوه لأنه عمل تاريخ كويس جدًا ومؤدب ومش بيدخل في مشاكل، وبيساهم في انتصارات ليفربول".

وأضاف: "عارف إن الناس ممكن تاخد الكلام ده إن ميدو منفسن على صلاح، كالعادة، لكن ميهمنيش أنا بقيم الموضوع إعلاميا، محمد صلاح كان لازم ينزل دعم للقضية الفلسطينية".

واستكمل: "عدم تدعيم محمد صلاح لـ القضية الفلسطينية معنديش أي تفسير ليه غير إنه خايف على عقود الرعايا والإعلانات بتاعته، ولما كان في بازل ومكانش في عقود رعاية وإعلانات، الراجل دعم فلسطين بشكل واضح".

وأتم: "محمد صلاح قصة كفاح كبيرة جدا وهو حالة شبيهة شوية للأطفال اللي بيموتوا في غزة، عشان كدة الأطفال شايفين حلمهم في محمد صلاح، والسبب الرئيسي إنه بيحصل على أرقام جيدة جدا في عقود الرعايا والإعلانات، بسبب الأطفال دي اللي شايفين صلاح حلمهم، ومينفعش لما الأطفال دول يتعرضوا لأزمة، أعمل نفسي مش واخد بالي، هيعملوا ايه يعني هيلغوا عقود الرعايا؟ متخافش من حد تروح تلعب في السعودية بأضعاف الفلوس، بالعكس تتقدر أكتر في السعودية كان لازم انت تبدأ وتكون القدوة".