نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعات تصفيات يورو 2024.. ثلاثة منتخبات تحسم مقعدها في البطولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكنت ثلاثة منتخبات من التأهل إلى كأس أمم أوروبا 2024 وهم البرتغال وإسبانيا وفرنسا، وذلك بعد احتلال برازيل أوروبا صدارة المجموعة العاشرة برصيد 21 نقطة، فيما يأتي الماتادور في صدارة المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، كما تصدر الأخير المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، خلال السطور التالية، جدول ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024، قبل انطلاق مباريات اليوم الإثنين في الجولة الثامنة من دور المجموعات بتصفيات يورو.

ترتيب مجموعات تصفيات أمم أوروبا 2024 قبل لقاءات اليوم الإثنين

المجموعة الأولى

1- إسبانيا: 15 نقطة.

2- اسكتلندا: 12 نقطة.

3- النرويج: 10 نقاط.

4- جورجيا: 7 نقاط.

5- قبرص: 0 نقاط.

المجموعة الثانية

1- فرنسا: 18 نقطة.

2- اليونان: 12 نقاط.

3- هولندا: 9 نقاط.

4- أيرلندا: 3 نقاط.

5- جبل طارق: 0 نقاط.

المجموعة الثالثة

1- إنجلترا: 13 نقطة.

2- إيطاليا: 10 نقاط.

3- أوكرانيا: 10 نقاط.

4- شمال مقدونيا: 7 نقاط.

5- مالطا: 0 نقاط.

المجموعة الرابعة

1- تركيا: 16 نقطة.

2- ويلز: 10 نقاط.

3- كرواتيا: 10 نقاط.

4- أرمينيا: 7 نقاط

5- لاتفيا: 3 نقاط.

المجموعة الخامسة

1- ألبانيا: 13 نقطة.

2- التشيك: 11 نقاط.

3- بولندا: 10 نقاط.

4- مولدوفيا: 9 نقاط.

5- جزر فارو: نقطة واحدة.

المجموعة السادسة

1- بلجيكا: 16 نقطة.

2- النمسا: 13 نقطة.

3- السويد: 6 نقاط.

4- أذربيجان: 4 نقاط.

5- إستونيا: نقطة واحدة.

المجموعة السابعة

1- هنغاريا: 13 نقاط.

2- صربيا: 10 نقاط.

3- الجبل الأسود: 8 نقاط.

4- ليتوانيا: 5 نقاط.

5- بلغاريا: نقطتين.

المجموعة الثامنة

1- سلوفينيا: 16 نقطة.

2- الدنمارك: 16 نقطة.

3- فنلندا: 12 نقطة.

4- كازخستان: 12 نقطة.

5- أيرلندا الشمالية: 6 نقاط.

6- سان مارينو: 0 نقاط.

المجموعة التاسعة

1- رومانيا: 16 نقطة.

2- سويسرا: 15 نقطة.

3- إسرائيل: 11 نقطة.

4- كوسوفو: 7 نقاط.

5- بيلا روسيا: 6 نقاط.

6- أندورا: نقطتين.

المجموعة العاشرة

1- البرتغال: 21 نقطة.

2- سلوفاكيا: 13 نقطة.

3- لوكسمبورج: 11 نقاط.

4- البوسنة والهرسك: 9 نقاط.

5- آيسلندا: 7 نقاط.

6- ليختنشتاين: 0 نقاط.